Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki deprem dünya basınında!

Reuters, depremin Türkiye’nin yanı sıra Suriye, İran, Libya’nın başkenti Trablus ve Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta da hissedildiğini abonelerine duyurdu.

Haber ajansları depremle ilgili şu başlıklarla paylaştı:

REUTERS:

Türkiye’nin doğusunda şiddetli deprem… Suriye, İran, Libya’nın başkenti Trablus ve Lübnan’ın başkenti Beyrut da depremi hissetti.

AP:

Depremin büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgi veren AP, depremin Suriye, Gürcistan ve Ermenistan’da da hissedildiğini belirtti.

CNN INTERNATIONAL:

‘Türkiye’de 6.7 büyüklüğünde deprem’ başlığını attı. Depremin 10 kilometre derinlikte sığ bir deprem olduğu belirtildi.

TASS:

‘Türkiye’de 6.7 büyüklüğünde deprem’ başlığıyla yayın yaptı. Ajans, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı, 4 kişinin yaşamını yitirdiği açıklamasına da yer verirken, Rus elçiliğinin gelişmeleri izlediğini ve ölenler arasında Rus vatandaşı olmadığını belirtti.

