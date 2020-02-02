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Elazığ'daki 6.8'lik deprem sonrası Bakan Kurum'dan 'konut' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 16:10 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da deprem sonrası yapılacak konutlarla ilgili olarak "Rezerv alanlarımızda çalışmalar başladı. En kısa zamanda da inşaat faaliyetlerimizi başlatacağız" dedi.

Elazığ'daki 6.8'lik deprem sonrası Bakan Kurum'dan 'konut' açıklaması

Elazığ'daki 6.8'lik deprem sonrası bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremzedeler için yapılacak kırsalda tek katlı, şehirde zemin +3 şeklindeki binalarla ilgili çalışmaların başladığını duyurdu.

'ELAZIĞ'DA HASAR TESPİTİNDE YÜZDE 60 SEVİYESİNE GELDİK'

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"Kalıcı ihtiyaçları giderecek konutların yapımı. Hem de onlar yapılana kadar konteyner kentlerin yapım süreci süratle devam etmektedir. Bugün itibarıyla hasar tespitinde Elazığ'da yüzde 60 seviyesine gelmiş bulunuyoruz. İnşaallah 3 gün içinde yüzde 90'ları görmüş olacağız. Neticeyi almış olacağız.

Ama şu an yaptığımız tespitlerde hemen hemen Elazığ'daki yüzde 25'e yakınının orta ve ağır hasarlı olduğunu, bilhassa eski yapılarda bunun yoğun olduğunu görmekteyiz. Aldığımız raporlar neticesinde de sahaya giderek yerinde projelerimizi de başlatmış bulunmaktayız. Bugün itibarıyla 93 yıkık binamız, 2785 ağır hasarlı binamız mevcut. 1675 orta hasarlı binamız var.

'ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLADI'

Ayrıca söylediğim gibi rezerv alanlardaki çalışmamızı başlatmış bulunuyoruz. Kırsal kesimde tek katlı ve yanında ahırıyla, merkezi noktalarda zemin + 3 katlı biçiminde olacak konutlarımızın inşaatına da en kısa sürede başlamış olacağız."


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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ

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