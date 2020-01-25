HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elazığ'daki deprem sonrası Meteoroloji'den önemli uyarı

Elazığ'daki deprem sonrası Meteoroloji'den önemli uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 00:14 | Son Güncelleme

Elazığ'da yaşanan 6,8 depremin ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önemli bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada halk aşırı soğuk ve don riskine karşı uyarıldı.

Elazığ'daki deprem sonrası Meteoroloji'den önemli uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, vatandaşları bu gece aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesi ve yakın çevresinde bu gece havanın az bulutlu ve açık geçeceği, bu nedenle gece sıcaklıklarının yer yer eksi 7 ila eksi 12 derece civarına düşeceği tahmin edildiğinden vatandaşlarımızın aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Fuat Oktay: Kurumlarımız koordinasyon içinde çalışıyorFuat Oktay: Kurumlarımız koordinasyon içinde çalışıyor
GENGEN
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ Meteoroloji açıklama uyarı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da üst üste depremler

Elazığ'da üst üste depremler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da art arda depremler

Manisa'da art arda depremler

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunanistan'dan Elazığ depremine ilişkin mesaj: Yardım etmeye hazırız

'Yardım etmeye hazırız'

Son dakika! Elazığ Belediyesi’nden acil kan çağrısı

Elazığ Belediyesi’nden acil kan çağrısı

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Deprem Suriye sınırı Akçakale’de de halkı sokaklara döktü

Deprem Suriye sınırı Akçakale’de de halkı sokaklara döktü

Türkiye Elazığ için seferber oldu! Ekipler yola çıktı

Türkiye Elazığ için seferber oldu! Ekipler yola çıktı

Kalpleri depreme dayanamayan iki kişi hayatını kaybetti

Kalpleri depreme dayanmadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.