Elazığ'daki depremde enkaz altında kalan 6 kişi, toprağa verildi

Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazında kalan Sevim Canbaz (60) ile Sema Karaman (14) için Mevlana Camisi'nde kılınan cenaze namazına; AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve çok sayıda kişi katıldı.