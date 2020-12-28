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Elazığ'daki depremde pencereden atlayan kişi konuştu: Çok korktum

28.12.2020 16:28 | Son Güncelleme:
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Elazığ'daki depremde pencereden atlayan kişi konuştu: Çok korktum

Elazığ'da dün meydana gelen depremde paniğe kapılıp 2'nci kattaki dairenin penceresinden atlayan Kadir Yıldız, yaşadıklarını anlattı. Sarsıntı esnasında cep telefonuyla görüşme yaptığını söyleyen Yıldız, "Panikleyip 2'nci kattan kendimi attım. Çok korktum. Gözümü açtığımda hastanedeydim" dedi.

Olay, dün Elazığ'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşandı. Yakup Şevki Caddesi'ndeki apartmanda oturan kuzenlerini ziyarete giden Kadir Yıldız, cep telefonuyla konuştuğu sırada meydana gelen depremde panikleyip, pencereden aşağı atladı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde Yıldız, önce giriş kattaki büfenin brandasına çarptı sonra da hızla zemine düştü. Yaralanan genç, çevredekiler tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

'ÇOK KORKTUM'

Hastanede tedavisi süren Yıldız, yaşadıklarını anlattı. Düşmesinin etkisiyle kolunda çatlak oluştuğunu söyleyen Yıldız, "Depremin meydana geldiği sırada cep telefonuyla konuşuyordum. Panikleyip 2'nci kattan kendimi attım. Çok korktum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Şu an çok şükür durumum iyi. Sadece kolumda çatlak var, ayaklarım sağlam. İnşallah geçer. Vali bey de ziyaretime geldi, çok teşekkür ederim. Gürültüyü duyduğumda panikledim, kendimi aşağıya attım. Şu ani iyi durumdayım" dedi.

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Kaynak: DHA

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