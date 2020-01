Elazığ'daki depremde son durum: 36 kişi hayatını kaybetti, 1607 kişi yaralandı

Depremzede Mustafa Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depreme çarşı merkezinde yakalandığını söyledi. Büyük bir gürültü duyduğunu anlatan Akın, "Şiddetli sarsıntı olunca eve koştum. Evin önüne geldiğimde karşımızdaki 3 katlı evin yıkıldığını gördüm. İçerideki komşumuzu kurtarmak için herkes seferber olmuştu. Çok korktum. O an ölümle karşı karşıya olduğumu hissettim. Korkudan evimize giremediğimiz için geceyi dışarıda geçirdik." dedi.

Ağbaba, yaptığı açıklamada, depremde Doğanyol'da 4 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: Maalesef oturulacak ev sayısı da az. Can kaybının daha fazla artmamasını diliyoruz ayrıca Genel Başkanımızın talimatıyla İstanbul, Ankara, Mersin, Adana başta olmak üzere tüm belediyelerimiz şu an teyakkuz halinde. Yardımlar gönderiliyor. Sürecin takipçisi olacağız. En kısa sürede bu yaralar sarılır. AFAD ve diğer kuruluşların da çok hızlı müdahale ettikleri görülüyor. Tüm Malatyalılara geçmiş olsun.

Yaralılardan Ahmet Ünal da merkeze bağlı Sarılı köyünde uyuduğu sırada depremin meydana geldiğini aktardı. "Çocuklar neredeydi, tam bilmiyorum. Bir uyandım uyku haliyle ve baktım ki yer oynuyor, şiddetli sallanıyor. O esnada elektrikler gitti. Elektrikler kesilince o an ne yaptığımı bilmiyorum pencereden kendimi atmışım. Çok dehşet bir andı. Cenabı Allah böyle bir acıyı yaşatmasın." ifadelerini kullanan Ünal, düşme sonucu ayağının kırıldığını ve ellerinden yaralandığını bildirdi.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Soylu, "Bu an itibarıyla Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız hayatını deprem nedeniyle kaybetti. Elazığ'da da 18 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Şu anda elimizdeki temel veriler çerçevesinde hayati fonksiyonlarıyla ilgili tedirginlik yaşayabileceğimiz bir hastamız yok." dedi.

Bu meselenin her noktasında Türkiye Afet Müdahale Planı'nın gösterdiği bütün ilkelere riayet ederek, zamanında karar alarak adım attıklarını ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Bir koordinasyon içerisinde hareket ediyoruz. Allah milletimize bize eksik yaptırmasın, böyle zor zamanlarda yanlış karar aldırmasın. Gayretle, samimiyetle, sabırla bu meseleyi de hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Devletimiz güçlüdür, milletimiz müşfiktir. Her köyde, her noktada, ulaşabildiğimiz her yerde gücümüzün yettiği oranlarda elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Eksiğimiz varsa bu konuda zaten hemen ihbarlar ve değerlendirmeler gelmektedir. Üzerine hemen düşmekteyiz. Arama kurtarma ekiplerimiz bütün profesyonelliğiyle beraber işin başındadır. Onlara bizim en büyük yardımımız sessizlikle olmalıdır. Çünkü en ufak bir ses belki enkazın altındaki bir insanımızın hayatını kurtarabilecektir. Enkazlar kolay enkazlar değil, zor enkazlardır. Ama arama kurtarma birimlerimizin desteğiyle birlikte iyi bir süreç yürütüldüğü kanaatindeyim."