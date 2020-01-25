Elazığ'daki depremden iyi haber... Kurtarma çalışmaları devam ediyor, enkaz altından çıkarıldılar

Merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremde Elazığ merkezde bazı binalar tamamen çöktü.Mustafa Paşa Mahallesi’nde ise 50 metre arayla alt katları dükkan 5 katlı 2 bina da çöktü.

7 VE 8 SAAT SONRA ENKAZDAN 2 KADIN ÇIKARILDI

Arama kurtarma ekipleri 50 metre arayla yıkılan 2 binanın birinde ses aldı. Yapılan çalışmada birer saat arayla 2 kadın kurtarıldı.

Depremden 7 ve 8 saat sonra enkazdan çıkarılan yaralılar ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.

Enkazda arama çalışmaları sürüyor.

BİR KADIN DAHA KURTARILDI

Elazığ'daki depremde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken, 11 saat sonra bir kadın daha sağ şekilde kurtarıldı. Bölgeden yayın yapan Habertürk TV muhabiri, kurtarılan kadının bilincinin açık olduğunu bildirdi.

(İHA)

