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  4. Elazığ'daki depremden sağ kurtulan Dilara o anları anlattı!

Elazığ'daki depremden sağ kurtulan Dilara o anları anlattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 11:42 | Son Güncelleme

Elazığ'daki depremden annesi babası ve kardeşleriyle birlikte yaralı olarak kurtulan Dilara Korkut, o anları anlattı. Her şeyin bir anda olduğunu belirten Dilara, "Çatıdan taşlar düşmeye başladı kafamıza. Büyük ablam dışarı çıktı, birden kapı kapandı ve elektrikler kesildi." dedi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, kurulan çadırlarda gündelik hayatını sürdürüyor. Evleri depremde hasar gören ve çadırda kalan Dilara Korkut (13), depremde çok korktuğunu belirterek, "Çatıdan taşlar düşmeye başladı kafamıza. Büyük ablam dışarı çıktı, birden kapı kapandı ve elektrikler kesildi. Annem, ben, bir de büyük ablam içeride kaldık. Deprem yavaşlar yavaşlamaz dışarı çıkmaya çalıştık. Merdivenlerimiz kırılacak gibi oldu. O sırada hemen dışarı çıktık, evimiz de toprak olduğu için zaten çok sallanıyordu" dedi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde geçen Cuma saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde yaşayan vatandaşlar için AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından çadırlar kuruldu. Artçı sarsıntıların sürdüğü ilçelerde, evlerine giremeyen vatandaşlar, kurulan çadırda gündelik yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Isıtıcı, battaniye, yorgan, yastık, yiyecek, içecek ve giyeceğin dağıtıldığı depremzedeler, mahalle ve sokak başlarında ateş yakarak, depremden etkilenen ve dışarıda yaşayan hayvanların ısınmasını sağlıyor.

'BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ, ACI İÇERİSİNDEYİZ'

Depremde yaşamını yitiren anne Gazal Say ile oğlu Yusuf Ali Say'ın yakını Yaşar Say, büyük korku ve panik yaşadıklarını kaydederek, "Büyük bir üzüntü acı içerisindeyiz ama Allah'tan gelen bir şey olduğu için şükür ediyoruz. Gündelik yaşamda kullanabileceğimiz ne varsa devletimiz tarafından bize verildi, Allah razı olsun herkesten" diye konuştu.

'HİÇBİR EŞYAMIZ KALMADI'

Depremde, 3 kızı ve eşi yaralanan Mahir Korkut ise kendi evinin yıkıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız hepsi geldi, bizi yalnız bırakmadılar. Bizlere eşya getirdiler, Allah razı olsun" dedi.

'KAFAMIZA TAŞLAR DÜŞTÜ'

Mahir Korkut'un kızı Dilara Korkut (13), depremde yaşadıklarını anlatarak, "Eve gelir gelmez banyo yaptım ve saçım ıslaktı o sırada birden sarsıntı oldu. Çatıdan taşlar düşmeye başladı kafamıza. Büyük ablam dışarı çıktı, birden kapı kapandı ve elektrikler kesildi. Annem, ben, bir de büyük ablam içeride kaldık. O sırada taşlar düşmeye başladı, bizim kafamıza taşlar düşmesin diye annem bizi bir kenara çekti. Deprem yavaşlar yavaşlamaz dışarı çıkmaya çalıştık. Merdivenlerimiz kırılacak gibi oldu. O sırada hemen dışarı çıktık, evimiz de toprak olduğu için zaten çok sallanıyordu. Ben depremde çok korktum, ben ömrümde böyle deprem yaşamadım. Ekipler sağ olsun bize çadır verdi, herkesten Allah razı olsun, çadırda yaşıyoruz"

(DHA)

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