Elazığ'daki depreme düğünde yakalandılar! Korku dolu anlar kamerada

Elaz\u0131\u011f'da ge\u00e7ti\u011fimiz Cuma g\u00fcn\u00fc ak\u015fam meydana gelen 6.8'lik deprem an\u0131 bir d\u00fc\u011f\u00fcn salonunda kameralara saniye saniye yans\u0131d\u0131.\nDeprem s\u0131ras\u0131nda d\u00fc\u011f\u00fcn salonunda panik olu\u015furken, tavandan d\u00f6k\u00fcnt\u00fcler olmas\u0131 da kameralar taraf\u0131ndan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\n(\u0130HA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Binbir derde deva nar ve suyunun faydalar\u0131PARTNERMetroda \u00e7\u0131lg\u0131na \u00e7eviren g\u00f6r\u00fcnt\u00fc!
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