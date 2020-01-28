Elazığ'daki depreme düğünde yakalandılar! Korku dolu anlar kamerada

Elazığ'da geçtiğimiz Cuma günü akşam meydana gelen 6.8'lik deprem anı bir düğün salonunda kameralara saniye saniye yansıdı.

Deprem sırasında düğün salonunda panik oluşurken, tavandan döküntüler olması da kameralar tarafından görüntülendi.

(İHA)

