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'Elazığ'daki depremi 120 milyon kişi hissetti'

DÜNYA HABERLERİ  | 25.01.2020 10:39 | Son Güncelleme

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilimizde ve komşularımızda hissedildi.

'Elazığ'daki depremi 120 milyon kişi hissetti'

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin yayınladığı haritada, depremden etkilendiği bildirilen bölgeler görselleştirildi.

Merkezin açıklamasına göre, depremin 120 milyon kişi tarafından hissedilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Depremi deprem

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