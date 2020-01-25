'Elazığ'daki depremi 120 milyon kişi hissetti'

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 haritada, depremden etkilendi\u011fi bildirilen b\u00f6lgeler g\u00f6rselle\u015ftirildi.\nMerkezin a\u00e7\u0131klamas\u0131na g\u00f6re, depremin 120 milyon ki\u015fi taraf\u0131ndan hissedilmi\u015f olabilece\u011fi tahmin ediliyor.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Corona vir\u00fcs\u00fc Fransa'ya ula\u015ft\u0131Yunanistan Ba\u015fbakan\u0131 Mi\u00e7otakis\u2019ten ge\u00e7mi\u015f olsun mesaj\u0131Hurman\u0131n faydalar\u0131 nelerdir? Hurma hangi hastal\u0131klara iyi gelir?
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