Elazığ'daki depremin ardından enkaz alanı havadan görüntülendi

Elaz\u0131\u011f\u2019da merkeze ba\u011fl\u0131 S\u00fcrs\u00fcr\u00fc Mahallesi\u2019nde deprem nedeniyle \u00e7\u00f6ken 4 katl\u0131 binada arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.\n\u00c7al\u0131\u015fmalar drone ile havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n y\u00fczde 50 azald\u0131\u011f\u0131 Trakya'da, \u00e7ift\u00e7ilerin kurakl\u0131k endi\u015fesiDepremin boyutu Malatya'da g\u00fcn a\u011far\u0131nca ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Mide bulant\u0131s\u0131na iyi gelen do\u011fal \u00e7\u00f6z\u00fcmler!
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