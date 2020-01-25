HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elazığ'daki depremin ardından enkaz alanı havadan görüntülendi

Elazığ'daki depremin ardından enkaz alanı havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 10:11 | Son Güncelleme

Elazığ'daki 6.8'lik depremin ardından bölgedeki hasar havadan görüntülendi.

Elazığ’da merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi’nde deprem nedeniyle çöken 4 katlı binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yağışların yüzde 50 azaldığı Trakya'da, çiftçilerin kuraklık endişesiYağışların yüzde 50 azaldığı Trakya'da, çiftçilerin kuraklık endişesi
Depremin boyutu Malatya'da gün ağarınca ortaya çıktıDepremin boyutu Malatya'da gün ağarınca ortaya çıktı
Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elazıg deprem sivrice deprem

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'daki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

Elazığ'daki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

MasterChef Eda patron oldu!

MasterChef Eda patron oldu!

AFAD'dan yeni açıklama! Ölü sayısı maalesef yükseldi...

AFAD'dan yeni açıklama! Ölü sayısı maalesef yükseldi...

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün sözde "Malezya ülke imamı" Konya'da yakalandı

FETÖ'nün sözde "Malezya ülke imamı" Konya'da yakalandı

Poşette cesedi bulunan bebeğin sırrı 7 yıl sonra çözüldü

Poşette cesedi bulunan bebeğin sırrı 7 yıl sonra çözüldü

Yerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Cep telefonu hayatını kurtardı

Prof. Dr. Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası uyarı: Doğu Anadolu Fay hattı uyandı

Profesör Naci Görür'den korkutan uyarı

Türkiye’deki deprem Filistin’de hissedildi

Deprem Filistin’de de hissedildi

Son dakika! Elazığ'da 6.8'lik depremin ardından 156 artçı sarsıntı (AFAD ve Kandilli son depremler)

Elazığ'da 6.8'lik depremin ardından 156 artçı sarsıntı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.