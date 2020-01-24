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Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 22:20 | Son Güncelleme

AFAD, ilk belirlemelere göre Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısını 6 olarak açıkladı.

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

AFAD, ilk belirlemelere göre Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısını 6 olarak açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depreme ilişkin yaptığı ilk açıklamada ölenlerin sayısını 4, yaralıların sayısını 84 olarak açıklamıştı.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Artçı sarsıntıların sürdüğünü dile getiren Bakan Soylu, yaralıların bilgilerini de AFAD Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve valiliklerin açıkladığını, gelen bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini kaydetti.

Soylu, ilk olduğu andan itibaren depremi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettikleri ve gelen bilgileri de paylaştıklarını belirterek, "Elazığ'a gidiyoruz Sağlık Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımızla birlikte. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşımızdan bir tek istirhamımız var, cep telefonunu çok fazla deprem anında kullanmamak, iletişim hatlarını meşgul etmemek. Kullanılacaksa mümkünse kısa mesaj veya internet hatları üzerinden konuşmak en doğrusu. Biz doğru bilgiyi kısa aralıklarla aktarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bakan Soylu, Diyarbakır dahil bölgedeki arama ve kurtarma timleri, çadır ve diğer ihtiyaçlara yönelik sevkiyatların hemen başladığını belirterek, "Bunu seviye 3 olarak belirledik. Seviye belirlendiği andan itibaren de bütün ekiplerimiz harekete geçtiler. Türkiye acil müdahale planı bize ne diyorsa biz aynı şekilde uygulamaya devam ediyoruz." dedi.

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Elazığ deprem Son dakika

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
japonya salnıyo dünya dalanıyo ölü sayısı 5/10 arası bizim elazı salanıyo kafadan 4 ölü , bilim farkı ..şimdi nizimkiler arap mediniyetini olta olarak atarlar
Allah rahmet eylesin.Ailelerine sabırlar versin.Şuraya bak arkadaş,20-30 saniyede insan hayattan göçüp gidebiliyor.Acaba masaların altına girsek,gerçekten kurtulabilir miyiz?
Allah rahmet eylesin hafif artlatıldı die düşünmüştük ama malesef dört kişi...
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