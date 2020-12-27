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Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay! Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında açıkladı

27.12.2020 10:41 | Son Güncelleme:
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Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay! Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında açıkladı

Elazığ'daki deprem sonrası canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şükrü Ersoy dikkat çeken bir detayı paylaştı. Prof. Dr. Ersoy, Elazığ'daki depremin yurt dışı kaynaklarında ilk olarak 6.4 olarak açıklandığını belirtirken, "6.4 ile 5.4 arasında 30 kattan fazla fark. Bu kadar fark olmaması gerekiyor." dedi.

Elazığ'da meydana gelen depreminde ardından CNN Türk'te Tunç Arslanalp'e değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şükrü Ersoy "Yeni bir deprem oluşturur mu diye kaygı duyuyoruz." dedi. Ersoy, "Bu depremde yurt dışı kaynaklarından ilk olarak 6.4 olarak açıklandı. Sonra 5.4 olarak açıklandı. 6.4 ile 5.4 arasında 30 kattan fazla fark bu neden kaynaklanıyor bilemiyorum bu kadar fark olmaması gerekiyor." dedi.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy şu ifadelerde bulundu:

'İLK 6.4 OLARAK AÇIKLANDI'

Öncelikle Elazığ Sivrice’deki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm yer bilimcilerin ortak görüşü şuydu: Kırılan bölgede yani Sivrice ile Pötürge arasında stresin rahatladığı ama her iki uç da yeni streslerin meydana geldiğiydi. Bu stresin bir ucu Pötürge’deydi. Bir ucu Sivrice’deydi. Dolaysıyla buradaki depremler uçta olduğu için kaygı verici. Bu anlamda acaba Doğu’ya doğru bir stres transferi olur mu kaygımız da var. Bu depremde yurt dışı kaynaklarından ilk olarak 6.4 olarak açıklandı. Sonra 5.4 olarak açıklandı. 6.4 ile 5.4 arasında 30 kattan fazla fark bu neden kaynaklanıyor bilemiyorum bu kadar fark olmaması gerekiyor.

'ŞİDDETLİ HİSSEDİLMİŞTİR'

Ufak farklarla söyleyebilmesi gerekir istasyonların. Fakat AFAD’ın 5.3 olarak açıkladığı deprem de oldukça şiddetli hissedilmiştir. Bu gibi durumlarda Valiliğin AFAD’ın talimatlarına uymak gerekiyor. 5.3’ün olduğu yerin tam doğru olup olmadığı saatler içinde tespit edilmesi gerekiyor. Çünkü deprem tam Doğu Anadolu fayı üzerine düşmüyor. Biraz daha açıkta Hazar Gölü’nün kuzeybatısındaki bir bölgeye tekabül ediyor ki bu bölgede büyük bir deprem oluşturabilecek bir fay yok.

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'BİRAZ KAYGI VERİCİ'

O zaman aklımıza şu geliyor; 5.3 buranın oluşturabileceği en büyük deprem bu ve artık sönümlenir. Birkaç artçıdan sonra herhangi bir tehlike kalmaz sonucu mu çıkacak. Ölçüm istasyonlarının bize vereceği bilgilerle farklı yorumlar yapabiliyoruz. Eğer Hazar Gölü'nün başlangıcında depremin bittiği noktadaysa oralar biraz kaygı verici. Yeni bir deprem oluşturur mu diye kaygı duyuyoruz.

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