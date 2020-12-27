Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay! Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında açıkladı

Elazığ'da meydana gelen depreminde ardından CNN Türk'te Tunç Arslanalp'e değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şükrü Ersoy "Yeni bir deprem oluşturur mu diye kaygı duyuyoruz." dedi. Ersoy, "Bu depremde yurt dışı kaynaklarından ilk olarak 6.4 olarak açıklandı. Sonra 5.4 olarak açıklandı. 6.4 ile 5.4 arasında 30 kattan fazla fark bu neden kaynaklanıyor bilemiyorum bu kadar fark olmaması gerekiyor." dedi.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy şu ifadelerde bulundu:

'İLK 6.4 OLARAK AÇIKLANDI'

Öncelikle Elazığ Sivrice’deki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm yer bilimcilerin ortak görüşü şuydu: Kırılan bölgede yani Sivrice ile Pötürge arasında stresin rahatladığı ama her iki uç da yeni streslerin meydana geldiğiydi. Bu stresin bir ucu Pötürge’deydi. Bir ucu Sivrice’deydi. Dolaysıyla buradaki depremler uçta olduğu için kaygı verici. Bu anlamda acaba Doğu’ya doğru bir stres transferi olur mu kaygımız da var. Bu depremde yurt dışı kaynaklarından ilk olarak 6.4 olarak açıklandı. Sonra 5.4 olarak açıklandı. 6.4 ile 5.4 arasında 30 kattan fazla fark bu neden kaynaklanıyor bilemiyorum bu kadar fark olmaması gerekiyor.