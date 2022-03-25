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Elazığ'daki köy kahvesinde şaşırtan manzara! Bu kahveye oyun oynamaya değil uyumaya geliyorlar: Buranın uykusu yataktan daha tatlı

25.03.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da merkeze bağlı Yukarı İçme köyünde yaşayan kişiler kahvehanede uyup kalıyorlar. Yasın serin kışın ise sıcak olmasıyla dikkat çeken kahvehanede köylüler sık sık uyuya kalıyor. Kahvehane sahibi uykuya dalan kişilerin bu kadar çok olması nedeniyle iş yeri duvarlarını fotoğraf albümüne çevirdi. Kahvede uyuyan İsmail Yılmaz, ''Buranın uykusu yataktan daha tatlı. Benim fotoğrafımı çekmemişler. Demek ki yazın gelip uyumamışım'' dedi.

Elazığ'daki köy kahvesinde şaşırtan manzara! Bu kahveye oyun oynamaya değil uyumaya geliyorlar: Buranın uykusu yataktan daha tatlı

Elzaığ'da merkeze bağlı Yukarı İçme köyünde bulunan kahvehane sıra dışı özelliği ile dikkat çekiyor. 1948 yılında taş ve topraktan yapılan kahvehane, yazın serin kışın ise sıcak oluyor. Dağlardan gelen suyun bahçede oluşturduğu havuzda ördekler yüzerken, kahvehane bahçesi aynı zamanda kedi, köpek ve kuş gibi hayvanlara da ev sahipliği yapıyor. Doğası ve yapısıyla huzur veren kahvehaneye gelen vatandaşlar, oturdukları yerde uykuya dalıyor. Kahvehane sahibi Yasin Başpınar ise yıllardır kahvede uyuya kalanların fotoğrafını çekerek duvara asıyor.

''BİR BAKMIŞSIN 10 KİŞİ UYUMUŞ''

Vatandaşların uyuma sebebini anlatan kahvehane sahibi Yasin Başpınar, “Genelde yaz sezonu havaların dışarıda sıcak olmasından dolayı burası da çok serin bir yer, kıraathanenin arkasından ve önünden su geçiyor, ayrıca taş yapı. Gelenlerin içeriye girdiği zaman uykusu gelir, hemen uzanır yatar. Biz de uyuyanların fotoğraflarını çekeriz. Özellikle Ramazan aylarında ve yaz sıcaklıklarında daha çok uyuyorlar. Bir bakmışsın içeride on kişi uyumuş. Sobamız yanar. Ben sobayı iyi yaktığım zaman da yine müşteriyi uyuturum. Çektiğim fotoğrafları genelde hatıra kalsın diye asıyorum. Fotoğraf çok çekilmiş, yılladır burada fotoğraf çekildi. Ama hepsi burada değil, bazıları kayboldu. Kimileri de gelip albümün arasından alıp gidiyor.

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Kahvemiz Yukarı İçme köyü merkezinde bulunuyor. Vatandaşlar gelip baktıklarında hatırlıyorlar. Diyorlar dedem burada babamın da fotoğrafı var. Fotoğrafları çekerken adamlar uyudukları için haberleri olmuyor. İsmail abi de uyudu. Demek uykusu vardı. Sobayı görünce hemen daldı. Çok eski bir yapı 1948 yılında yapılmış. Taş duvar olması nedeniyle yazın serin oluyor kışın da sıcak oluyor” dedi.

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''BURANIN UYKUSU YATAKTAN TATLI''

Kahvede uyuyan İsmail Yılmaz ise "Gece 00.00da yattım, sabah namazına kalktım. Erken bir vakitte namazımı kıldım hayvanlara gittim ve sonra kahveye geldim. Burası da sıcak olunca uyuma başladım. Buranın uykusu yataktan daha tatlı. Benim fotoğrafımı çekmemişler. Demek ki yazın gelip uyumamışım. Ama burada gençliğimin fotoğrafı var. Bu taş yapı sağlıklıdır ve 60 santimlik bir genişliğe sahip taşlardan yapılmıştır. Belki harcı bile betondan değil topraktan yapılmış. Kahvenin önünden su geçtiği için çok serin oluyor. Yazın kışın da soba olunca çok güzel oluyor” diye konuştu.

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(İHA)

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