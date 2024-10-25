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  4. Elazığ'daki 'Yeşil reçete' operasyonunda 1'i doktor 17 kişi tutuklandı

Elazığ'daki 'Yeşil reçete' operasyonunda 1'i doktor 17 kişi tutuklandı

25.10.2024 21:46
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Jandarma ekipleri Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yeşil reçeteli ilaçları usulsüz olarak reçete ederek madde bağımlılarına satan 1'i doktor 17 şüpheliyi tutukladı.

Elazığ'daki 'Yeşil reçete' operasyonunda 1'i doktor 17 kişi tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında, yeşil reçeteli ilaçların usulsüz olarak reçete edilerek madde bağımlılarına satışının sağlandığı bilgisi üzerine, 28 Mayıs’ta soruşturma başlatıldı. Soruşturmada belirlenen 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ, 11 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Derinleştirilen soruşturmada, aralarında özel hastanede görev yapan 1 doktor, 1 eczacı ve 3 eczane çalışanının da olduğu 34 şüpheli daha tespit edildi. Belirlenen 40 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1’i İstanbul, 1’i de Tokat’ta olan 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 16’sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 16’sı da işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i doktor 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5’i adli kontrolle diğer şüpheliler de serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise arama çalışmaları devam ediyor.

‘SORUŞTURMADA TUTUKLU SAYISI 17 OLDU’

X hesabından açıklamalarda bulunan Vali Numan Hatipoğlu, soruşturmada tutuklu sayısının 17’ye yükseldiğini belirterek, “Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığımız KOM Şube Müdürlüğümüzce, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu’ kapsamında 28 Mayıs 2024 tarihinde başlatılan soruşturma neticesinde, yeşil reçeteli ilaçların usulsüz olarak reçete edilerek uyuşturucu bağımlısı şahıslara satılmasını sağlayan, aralarında özel bir hastanede çalışan 1 doktor, 1 eczacı ve 3 eczane çalışanlarının da olduğu, Elazığ ilinde ikamet eden 32, Tokat ilinde ikamet eden 1 ve İstanbul ilinde ikamet eden 1 olmak üzere toplam 34 şüphelinin suç delilleri ile birlikte yakalanması maksadıyla 40 adreste eş zamanlı olarak operasyon icra edilmiştir. Yapılan operasyon neticesinde 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli makamlara sevk edilen 16 şüpheliden, aralarında 1 doktorun da olduğu 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine konulmuş, 1 eczacı, 3 eczane çalışanı ve 1 şüpheliye adli kontrol kararı verilmiştir. Daha önceden yapılan ara yakalamalarda tutuklanan şüpheliler ile birlikte dosya kapsamındaki tutuklu sayısı 17 olmuştur. Güvenlik güçlerimiz Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğini sağlamak için azim ve kararlılıkla görevini başarıyla yürütmektedir” dedi.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ uyuşturucu ilaç
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