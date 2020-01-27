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Elazığ depremi Diyarbakır'ı da vurdu... Yıkılan evde yaşamaya devam ediyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 14:15 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ır Çüngüş ilçesinde 7 nüfuslu Deniz ailesi, Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem sonrası yıkılan evlerinde yaşamaya devam ediyor. Zor şartlar altında yaşama tutunan aile, yetkililerden yardım bekliyor.

Geçtiğimiz cuma günü merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8’lik deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki birçok ilde hissedildi. Depremin en çok hissedildiği illerinde başında bulunan Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde ise 3 bina yıkıldı.
4 gün önce yaşanan şiddetli depremin ardından Çüngüş ilçesine bağlı Çınar mahallesinde bulunan evleri yıkılan 7 nüfuslu Deniz ailesi, gidecek yerleri olmaması nedeni ile harabeye dönen evlerinde yaşamaya devam ediyor. Soğuk havalarda dışarıda kalmamak için harabe evde yaşamlarını sürdürdüklerini belirten Deniz ailesi, yetkililerden kendilerine yardım edilmesini bekliyor.

(İHA)

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Diyarbakır deprem Elazığ Depremi

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