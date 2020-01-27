Elazığ depremi Diyarbakır'ı da vurdu... Yıkılan evde yaşamaya devam ediyorlar

Geçtiğimiz cuma günü merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8’lik deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki birçok ilde hissedildi. Depremin en çok hissedildiği illerinde başında bulunan Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde ise 3 bina yıkıldı.

4 gün önce yaşanan şiddetli depremin ardından Çüngüş ilçesine bağlı Çınar mahallesinde bulunan evleri yıkılan 7 nüfuslu Deniz ailesi, gidecek yerleri olmaması nedeni ile harabeye dönen evlerinde yaşamaya devam ediyor. Soğuk havalarda dışarıda kalmamak için harabe evde yaşamlarını sürdürdüklerini belirten Deniz ailesi, yetkililerden kendilerine yardım edilmesini bekliyor.

(İHA)

