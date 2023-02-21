Elazığ depremi ne zaman oldu, kaç şiddetindeydi? Elazığ depremi kaç saniye sürdü, kaç kişi öldü?

Elazığ'ınSivrice ilçesinde meydana gelen Elazığ depremi, Türkiye'de üst üste gelen deprem haberleri sonrası tekrar gündeme geldi. 2020 yılında gerçekleşen Elazığ depreminin kaç saniye sürdüğü, depremde kaç kişinin vefat ettiği merak edildi. İşte 2020 Elazığ Sivrice depremine ilişkin detaylar...

ELAZIĞ DEPREMİ NE ZAMAN OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDEYDİ?

Elazığ Depremi 24 Ocak 2020 saat 20,55'te Elazığ'nın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyünde meydana geldi.

Elazığ'nın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyünde meydana gelen depremin şiddeti Kandilli Rasathanesi tarafından 6,5 Mw, USGS ise 6,7 Mw olarak açıklanmıştı. Depremin yaklaşık 22 saniye sürdüğü biliniyor.

Elazığ depreminin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından büyüklüğünü 6,5 Mw, USGS tarafından 6,7 Mw, AFAD tarafından 6,8 Mw, Avrupa deprem araştırma şirketi EMSC tarafından 6,8 Mw olarak açıklandı. USGS depremin derinliğini 10 kilometre, EMSC ise 15 kilometre olarak açıkladı.

ELAZIĞ DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ depreminde ölenlerle ilgil, 37'si Elazığ, 4'ü Malatya'da olmak üzere 41 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına göre, 41 kişi hayatını kaybederken, 1.466 kişi hafif ve orta derecede yaralanmış ve bazı binalar yıkılmıştı.



