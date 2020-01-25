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Elazığ depremi nedeniyle Davraz’daki açılış töreni iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 00:18 | Son Güncelleme

Elazığ’da merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Isparta Davraz Kayak Merkezi’nde yapılacak olan günübirlik tesis açılış töreni ve düzenlenecek olan konser ile etkinlikler iptal edildi.Isparta Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İlimiz kış turizm merkezi olan Davraz Kayak Merkezi’nde 25/01/2020 Cumartesi günü (bugün) yapılması planlanan ‘Davraz Günübirlik Tesislerinin Açılış Töreni ve Konseri’ Elazığ ilimiz ve çevresinde meydana gelen deprem nedeniyle iptal edilmiştir” denildi.Isparta Valiliğinden yapılan açıklamanın devamında ise “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan Rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz” ifadeleri yer aldı.

Elazığ depremi nedeniyle Davraz’daki açılış töreni iptal edildi

Elazığ’da merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Isparta Davraz Kayak Merkezi’nde yapılacak olan günübirlik tesis açılış töreni ve düzenlenecek olan konser ile etkinlikler iptal edildi.

Isparta Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İlimiz kış turizm merkezi olan Davraz Kayak Merkezi’nde 25/01/2020 Cumartesi günü (bugün) yapılması planlanan ‘Davraz Günübirlik Tesislerinin Açılış Töreni ve Konseri’ Elazığ ilimiz ve çevresinde meydana gelen deprem nedeniyle iptal edilmiştir” denildi.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamanın devamında ise “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan Rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz” ifadeleri yer aldı.

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