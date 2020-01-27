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Elazığ depremi nedeniyle Tekirdağ’daki konserler iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 11:51 | Son Güncelleme

Ülkeyi yasa boğan Elazığ’daki 6,8 şiddetindeki deprem nedeniyle Tekirdağ’daki Konserler ve çeşitli etkinlikler iptal edildi.Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “28 Ocak Salı günü düzenlenecek olan "Tanbûrî Cemil Bey Eserleri Konseri" Elazığ ve Malatya’da yaşanan üzücü deprem sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ülkeyi yasa boğan Elazığ’daki 6,8 şiddetindeki deprem nedeniyle Tekirdağ’daki Konserler ve çeşitli etkinlikler iptal edildi.
Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “28 Ocak Salı günü düzenlenecek olan "Tanbûrî Cemil Bey Eserleri Konseri" Elazığ ve Malatya’da yaşanan üzücü deprem sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Konserin tarih ve saati ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Önemle duyurulur” denildi.
Deprem nedeniyle daha öncede Tekirdağ’daki bazı konserler ve etkinlikler iptal edilmişti.

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