Elazığ depremi sırasında kaydedilen ışık sosyal medyada olay oldu

Elazığ'da 24 Ocak günü meydana gelen 41 kişinin yaşamını yitirdiği Sivrice ilçesi merkezli deprem sırasında ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına ışık patlamaları yansındı. Kameradaki görüntüde, deprem öncesi ve sonrasında Hazar Gölü çevresinde ışık patlamaları gerçekleşiyor. Görüntülerde, bu sırada elektrik kesintilerinin olduğu da görülüyor.

'IŞIĞI GÖRDÜĞÜMDE DEPREM SÜRÜYORDU'

Sivrice ilçesinde görülen ışık patlamasının görgü tanığı olan özel güvenlik görevlisi Oğuz Türkmen, ışığı gördüğü sırada depremin de devam ettiğini söyledi. Hem deprem, hem de ışık patlamasından çok etkilendiğini anlatan Türkmen, o anları şu sözlerle anlattı:

"Deprem sırasında güvenlik odasının içerisindeydim, sarsıntıyla birlikte kapıyı açtım refleksle. Tam da o sırada karşımda büyük bir ışık belirdi, ışık zihnime kazındı. Bu ışık nereden çıktı acaba, gölün içinden mi çıktı, nasıl oldu, bir enerji patlaması mıydı diye. O sırada deprem olmaya devam ediyordu. Deprem bittikten sonra arkadaşlarımı arkamda görünce ferahladım. Bu bir trafo patlaması falan değildi, birkaç tane ışık çıktı, en büyük ışığı görüyorsunuz kamera kayıtlarında da var. Ben ilk başta ışığın gölün içerisinden çıktığını zannettim. Işık gözüme şöyle belirdi, hani şimşek çakar da bir beyaz ışık belirir ya karanlıkta, bu karşıda dağın arkasında belirdi."