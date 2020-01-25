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Elazığ depremi sonrası 'deprem kahini' Tayvanlı Dyson Lin'in paylaşımları gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 12:15 | Son Güncelleme

Sosyal medyada 'deprem kehanetleri'nde bulunan Tayvanlı Dyson Lin'in Manisa depremi tahmininin ardından Elazığ depremi öncesi paylaşımları da çok konuşuluyor. Dyson Lin'in, 3 gün önceki paylaşımında "Türkiye'nin doğusu büyük tehlike altında" dediği ortaya çıktı.

Elazığ depremi sonrası 'deprem kahini' Tayvanlı Dyson Lin'in paylaşımları gündem oldu

Türkiye bir kez daha Elazığ'dan gelen 6,5'lik deprem haberi ile sarsıldı.

Doğuda birçok ilde hissedilen deprem, halkı sokaklara dökerken 'Tayvanlı deprem kâhini'nin üç gün önceki uyarısı gündeme geldi.

MANİSA DEPREMİ TAHMİNİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Deprem tahminleri yapan ama bir uzmanlığının olmadığı belirtilen Tayvanlı Dyson Lin kehanetlerde bulunduğu Twitter adresinden Manisa depremiyle ilgili bir paylaşımı ortaya çıkmıştı.

Lin tweetinde Balıkesir bölgesinde dalgalanmalar olduğunu ve yakında deprem olabileceğini belirtmiş, bir takipçisine de 5-6 aralığında beklediğini ifade etmişti.

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"TÜRKİYE'NİN DOĞUSU BÜYÜK TEHLİKE ALTINDA"

Dyson Lin, 21 Ocak'ta kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kars'ın "10+6" seviyesinde çok güçlü bir sinyal aldığını belirterek, "Türkiye'nin doğusu büyük tehlike altında" uyarısı yapmıştı.

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası çok sayıda kullanıcı Lin'in söz konusu tweetinin altına nasıl tahmin yapabildiğine dair sorular yöneltti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adam kalkıp Tayvan'dan bizdeki depremi tahmin ediyo. Bizimkilerde pamuk ta fasülye nasıl yetişir ona merak sarıyo.
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