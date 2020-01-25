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Elazığ depremi sonrası depremzedelere psikolojik destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 17:54 | Son Güncelleme

Elazığ ve Malatya’yı vuran 6.8’lik depremle ilgili EMDR Travma İyileştirme Grubu Başkanı Psikolog Şenel Karaman, depremzedelere psikolojik destek vereceklerini söyledi.Elazığ’da meydana gelen, 22 vatandaşın hayatını kaybettiği, bini aşkın kişinin yaralandığı 6.8’lik depremle ilgili arama kurtarma çalışmaları bölgede devam ediyor.

Elazığ depremi sonrası depremzedelere psikolojik destek

Elazığ ve Malatya’yı vuran 6.8’lik depremle ilgili EMDR Travma İyileştirme Grubu Başkanı Psikolog Şenel Karaman, depremzedelere psikolojik destek vereceklerini söyledi.
Elazığ’da meydana gelen, 22 vatandaşın hayatını kaybettiği, bini aşkın kişinin yaralandığı 6.8’lik depremle ilgili arama kurtarma çalışmaları bölgede devam ediyor. Deprem en çok Elazığ ve Malatya’yı vururken, EMDR Travma İyileştirme Grubu Başkanı Psikolog Şenel Karaman, depremzedelere psikolojik destek vereceklerini kaydetti. Karaman, uzmanların en kısa sürede bölgeye gideceklerinin bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:
"24 Ocak 2020 günü Elazığ’da çevre illerde de hissedilen bir deprem yaşandı. Bilindiği gibi deprem sadece yapısal yıkıma neden olmamaktadır. Depremin tahmin edilemezliği, aniden yaşanması ve geniş bir alanı etkilemesi insan psikolojisi üzerinde de çoğu zaman kalıcı olabilecek izler bırakır. Deprem yaşayan kişilerde çoğunlukla tekrar deprem olacağına ilişkin; kaygı, yaşadıkları olayı tekrar tekrar hatırlama, evlerine girememe, bedensel ağrılar, uyku uyuyamama, bazı çocuklarda kabus görme ve önceki yaşın özelliklerini gösterme gözlenir. Deprem sonrasında yaşanan bu tepkiler son derece normal ve sağlıklıdır. Önemli olan bu tepkilerin kalıcı hale gelmemesidir; ayrıca bir deprem sadece o bölgede olayı yaşayanları değil olayı duyan herkesi etkiler; ancak daha önce deprem yaşantısı olanların travmaları tetikleneceği için onlar daha fazla etkilenecektir. Elazığ ve çevre illerde yaşayan ve olaydan etkilenen vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu ve onlara psikolojik destek vermek için en kısa sürede bölgeye gideceğimizi bilmelerini isteriz."

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