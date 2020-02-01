Elazığ depremi UMKE'ye başvuruları artırdı

UMKE gönüllüsü olmak için herhangi bir yaş sınırı bulunmadığını, ancak sağlık çalışanı olmanın öncelikli şartlar arasında yer aldığını belirten Almaz, "Bir sağlık çalışanı UMKE gönüllüsü olduktan sonra sürekli eğitimlerle biz onun donanımına donanım katıyoruz. Biz bir ilde bütün hastaneler yıkılsa bile çadırdan bir hastane kurarak sağlık hizmeti verebilecek donanıma sahibiz." dedi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye genelinde 12 bin, Ankara'da ise bin UMKE gönüllüsü bulunuyor. Kaza ve afetlerde ilk tıbbi müdahaleyi kaza yerinde yapabilen UMKE, çalışmalarını Bakanlığa bağlı yürütüyor.

Elazığ depremindeki arama kurtarma faaliyetlerine 31 personel, 2 UMKE aracı, 3 ambulans ve 2 kamyon lojistik malzemeyle katkı sağladıklarını aktaran Almaz, "Çok kısa bir sürede Etimesgut Havalimanında malzemelerimizi topladık. Elazığ'da müdahaleye hemen başladık. UMKE, gönül işi. İnsanların kaçtığı, uzaklaştığı ve bulunmak istemediği yerlere biz kendi isteğimizle gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Temel olarak 5 günlük bir eğitimimiz var"

UMKE gönüllüsü olmak için yapılan başvuruları titizlikle değerlendirdiklerini ifade eden Almaz, şunları kaydetti:

"Bu zorlu bir süreç. Enkazın altına girmek, her yiğidin harcı değil. Gerekli ön değerlendirmeler yapıldıktan sonra vazifesini layıkıyla yapabileceğine inandığımız arkadaşları UMKE görevlisi olarak belirleyip eğitimlerini veriyoruz. Bunlar tabii ki enkaz altında ve doğada yaşamını sürdürebilme olarak gerçekleşiyor. UMKE gönüllüleri kendi istekleriyle afet bölgelerine gidiyorlar. Elazığ depreminden sonra başvuralarımız arttı. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Elazığ depreminde de nasıl katkı sunabiliriz diye artışlar oldu. Personel sayımızda bir sıkıntı yoktu zaten, sadece başvurular arttı."