Elazığ depreminde 4 yaşındaki Hira Nur dehşeti yaşadı!

Elazığ'nın Mollakendi beldesine bağlı Güntaşı köyünde ikamet eden Barış ve Elif Bulut çifti, 2 çocuğuyla 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depreme evlerinde yakalandı. Deprem sırasında sobanın devrilmesi üzerine üstünde bulunan sıcak su 4 yaşındaki Hira Nur ile kardeşi 2 yaşındaki Ömer’in üzerine döküldü. Kardeşlerden Hira Nur’da 3’üncü derece, Ömer’de ise hafif yanık oluştu. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Ömer ilk müdahalesinin ardından taburcu edildi. Ayaklarında his kaybı bulunan ve bir ameliyat geçiren Hira Nur’un ise tedavisi Fırat Üniversitesi Hastanesinde sürüyor. Ailesi çocuklarına sahip çıkılmasını isterken, deprem olduğunu ve sobanın üzerindeki sıcak suyun üzerine döküldüğünü anlatan Hira Nur ise hediye edilen oyuncaklarla hastanede oyun oynadığını söyledi.

'TEK SAĞLAM OLAN KISIM SOL ÜST KAPAK VE ÜSTÜDÜR'



Deprem esnasında sobanın devrilerek çocuklarının üzerine sıcak su döküldüğünü aktaran anne Elif Bulut, “Hem kızımın hem de oğlumun iki ayağı birden yandı. Kızımın vücudunda şuanda 3’üncü derecede yanıklar mevcut. Tek sağlam olan kısım sol üst kapak ve üstüdür. Onun dışında diğer her yeri yanık" dedi.