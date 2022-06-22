Elazığ depreminde bırakıp sırra kadem bastılar! Her yerde onları arıyor: 40 bin liraya yakın

Elazığ’da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören bir aile, nakliyecilik yapan Zülfü Kalkan’a rica ederek eşyaları güvenli bir yere taşıması konusunda anlaştı. Kalkan eşyaları alarak ağabeyi Ramazan Kalkan’ın Rüstempaşa Mahallesinde bulunan evinin bodruma yerleştirdi. Zülfü Kalkan eşyaları emanet aldıktan 20 sonra vefat etti. Ağabeyi Ramazan Kalkan, eşyaların sahibini bulmak için uzun süre uğraştı fakat aileye bir türlü ulaşamadı. Yaklaşık 40 bin lira değerindeki eşyaların bodrum katında çürümeye başlamasının kendisinde vicdan azabı oluşturduğunu dile getiren Ramazan Kalkan, sahibine çağrıda bulunarak eşyaları teslim almalarını istedi.

''BENİ DİNLİYOR VE DUYUYORLARSA EŞYALARINI BENDEN TESLİM ALABİLİRLER''

24 Ocak 2020'de Elazığ’da deprem yaşandığını belirten Ramazan Kalkan, "Depremde birçok insan mağdur oldu. Benim de kardeşim taşımacılık yapıyordu. 2 yıl önce mart ayında kardeşim bu eşyaları getirip buraya bıraktı. Kardeşime bunları nereden getirdin diye sorduğumda bana 'Abi bir gariban anne ve kızı beni yolda durdurdu, bu eşyalarım elimde kaldı, götürecek yerimiz yok dediler. Ben de Allah rızası için getirip bodruma bıraktım' dedi. O süreçte yağmur yağıyordu. Eşyaları buraya getirdiğinde hepsi sıfırdı buzdolabı, fırını tüm eşyaları tertemizdi. Ardından kardeşim 20 gün sonra vefat etti. Telefonu da yok. Bu eşyaları veren aileyi ben de tanımıyorum. Sadece bana bir ihtiyar anne ve kızıydı dedi. Şimdi ben kimin olduğunu nasıl bileyim, tanımıyorum. Beni dinliyor ve duyuyorlarsa sizin aracılığınızla ulaşıp eşyalarını benden teslim alabilirler" dedi.

"KARDEŞİM İYİLİK YAPTI AMA ÖMRÜ YETMEDİ"

Vicdanen rahatsız olduğunu aktaran Kalkan, “Gelip bu eşyaları çalabilirler. Sonra ortaya çıktıklarında iş işten geçer. Eşyalarının burada öğrenmeleri bile bana yeter. Bir buzdolabı 13 bin lira, bir fırın 5 bin lira. Burada kanepesi, mutfak eşyaları var. Türk filmi gibi bir olay oldu. Kardeşim getirip eşyaları buraya bıraktı insanlık ve iyilik etti ama maalesef ömrü yetmedi. Kimin verdiğini, kimden getirdiğini bilmiyoruz. Eşyaların sahiplerinden rica ediyorum, kardeşim Zülfü kırmızı bir pikapla taşımacılık yapıyordu. Ona kim eşyasını vermişse gelip bizlere ulaşıp eşyalarını teslim alsın. 40 bin liraya yakın eşyası var. Bunların içinde fırın, buzdolabı, çamaşır makinesi, mutfak malzemeleri, yatağı döşeği var" diye konuştu.

(İHA)

