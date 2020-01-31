Elazığ depreminde görev yapan UMKE ekibi Bilecik’e döndü

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- ELAZIĞ’daki 6.8’lik depremin ardından enkaz altındaki yaralılara müdahale ederek hayatlarını kurtaran Bilecik’te görevli 5 kişilik UMKE ekibi, şehre döndü. Valilik önünde karşılanan ekipten, Ayşe Yıldız'ı (25) enkaz altından çıkaran Hatice Yücel, "Gözyaşlarına boğulsaydım ya da sesimin titremesi bile onun umudunu kıracak bir davranış olurdu. Hislerimi tamamen ikinci plana attım. Sadece nasıl müdahale edebilirim, daha aktif nasıl olabilirim diye düşündüm" dedi.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkaz altına kalan yaralılara müdahale ederek çıkaran Bilecik’te görevli paramedik Hatice Yücel, ATT Kadriye Ülkü Kara, paramedik Ayhan Aytüre, sağlık memuru Muharrem Çapuk, anestezi uzmanı Niyazi Aksu görevlerinin ardından şehre döndü.

Bilecik Valiliği önünde karşılanan ekibin çok başarılı çalışmalara imza attığını ifade eden Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, "Cesaretle, merhametle her türlü koşulda daima hazır bulunan UMKE ekiplerimiz başarılı bir görev gerçekleştirdi. Özellikle Bilecik’teki UMKE ekiplerimize, bölgeye giden arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz ve kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Depremzede Ayşe Yıldız’a enkaz altında sağlık müdahalesi yaparak hayatını kurtaran UMKE ekibinden Hatice Yücel, enkaz altında 5 metre kadarda sürünerek Ayşe Yılmaz’a ulaştığını söyledi. Onu motive etmek için sürekli konuştuğunu anlatan Yücel, "Ben müdahale ettikten sonra kurtarma işleminin devam edeceğini söyledim. Gerekli yaşamsal bulgularını değerlendirdikten sonra müdahalemi gerçekleştirdim. Gördüğüm manzara çok acı bir tabloydu çünkü Ayşe Hanım çocuklarını ve eşini korumak için kendini siper etmişti. Nüsra bebeğimiz çok şükür yaşıyordu. Arama kurtarma ekipleri ilk önce onu çıkarttılar daha sonra Ayşe hanıma ulaştık. Yani çok dar bir alan söz konusuydu. Kafamı kaldırabileceğim bir alan söz konusu değildi. Çok zor bir müdahaleydi benim için. Yüzüstü yatar pozisyonda Ayşe hanıma müdahale ettim. O an hislerinizi ikinci plana atmak zorundasınız. Çünkü Ayşe hanım için acele etmem gerekiyordu. Gözyaşlarına boğulsaydım ya da sesimin titremesi bile onun umudunu kıracak bir davranış olurdu. Hislerimi tamamen ikinci plana attım sadece nasıl müdahale edebilirim, daha aktif nasıl olabilirim diye düşündüm" dedi.

Bilecik’e gelmeden önce hastanede Ayşe Yılmaz ile görüştüğünü ifade eden Hatice Yücel, yoğun bakımda olmasına rağmen kendisini gördüğü için çok sevindiğini ve mutlu olduğunu söyledi. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Elazığ’da başarılı çalışmaları nedeniyle ekibe teşekkür belgesi verdi.

FOTOĞRAFLI

