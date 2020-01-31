HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elazığ depreminde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

Elazığ depreminde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 15:17 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından 24 Ocak tarihinde Elazığ depreminde hayatını kaybeden 41 kişi için Zağnos Paşa Caminde cuma namazı öncesi Mevlid-i Şerif ve hatim duası okutuldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından 24 Ocak tarihinde Elazığ depreminde hayatını kaybeden 41 kişi için Zağnos Paşa Caminde cuma namazı öncesi Mevlid-i Şerif ve hatim duası okutuldu. Namaz sonrası vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından 24 Ocak tarihinde, Elazığ depreminde hayatını kaybeden 41 kişi vefatlarının 7. gününde dua ve hayırla anıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Birol Şahin “Geçtiğimiz hafta Elazığ’da bütün Türkiye’yi yasa boğan bir deprem yaşandı. Bu depremden sonra her kesimiyle bütün Türkiye depremde yaraları sarmak üzere maddi manevi yardım için seferber oldu. Bizlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın direktifleriyle Büyükşehir Belediyesi olarak bu yaşanan olayın 7. günü. Bizim Anadolu’da ki geleneklerde 7. sin bir mevlit düzenlenir. 7’sine kadar Büyükşehir Belediyemiz tarafından görevlendirilen hocalarımız 41 hatim indirdiler. Bugünde mevlidini yapıyoruz. Onlar içinde bir hayır düzenliyoruz. Depremde sağ kalanlar maddi zararlarını karşılamak üzere nasıl yardım bekliyorlarsa, vefat edenlerde manevi olarak bizden dua bekliyorlar. Bizler de bu yönünü de yapalım dedik” dedi.
Zağnos Paşa Camiine cuma namazı kılmak için gelen Ahmet Saydan, “Elazığ depreminde ölenlerimize rahmet, geriye kalanlara sağlık dileriz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hepsine Allah rahmet eylesin” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Cani böyle getirildi!Cani böyle getirildi!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Flaş! Alper Potuk resmen açıklandı

Flaş! Alper Potuk resmen açıklandı

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Altay tankı açıklaması!

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'Altay' tankı açıklaması!

Pompalı tüfekle 5 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralamıştı! Olay yerinde her şeyi tek tek anlattı

Cani böyle getirildi!

Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın son yolculuğuna uğurlandı

Ergenekon kumpas davasının kilit ismiydi! Böyle uğurlandı

Meral Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Kötü kokuların geldiği evde kadın cesedi bulundu

Kötü kokuların geldiği evde kadın cesedi bulundu

Tokat'taki hastanede 4 saatlik koronavirüs karantinası

Tokat'taki hastanede 4 saatlik 'koronavirüs' karantinası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.