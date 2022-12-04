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Elazığ depreminden etkilenen Malatya'da yaralar sarılmaya devam ediyor! Bakan Kurum yeni inşa edilen binaların görüntülerini paylaştı

04.12.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2020'deki Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'da benzersiz bir dönüşüm başlattıklarını, tek bir afetzedeyi evsiz bırakmadıklarını bildirdi.

Elazığ depreminden etkilenen Malatya'da yaralar sarılmaya devam ediyor! Bakan Kurum yeni inşa edilen binaların görüntülerini paylaştı

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, afet sonrasında Malatya'da el birliğiyle zor günlerin üstesinden geldiklerini belirterek, "Yaraları sarmakla kalmadık, benzersiz bir dönüşümü başlattık. Yeni binalar inşa ettik, tek bir afetzede kardeşimizi evsiz bırakmadık. Söz verdik, sözümüzü tuttuk." ifadesini kullandı.

MALATYA'DA YEREL MİMARİYE UYGUN VE İKLİME DUYARLI KONUT

Bakan Kurum, açıklamasıyla birlikte kente yapılan çalışmaların anlatıldığı videoyu da paylaştı.

Videoda, 24 Ocak 2020'deki Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'da bakanlığın yaraları sardığı vurgulanarak, depremin hemen ardından çalışmalara hızla başlandığı, hasar gören ve yıkılan binaların yerine TOKİ tarafından yerel mimariye uygun, çevreye ve iklime duyarlı güvenli konutlar inşa edildiği kaydedildi.

Kentte konutların yanı sıra vatandaşların sosyal ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik de çalışmalar yürütüldüğü, yeni konutlarda yaşayanlar için okullar, camiler ve parklar yapıldığı, depremde büyük hasar gören Doğanyol ilçesinin de yeniden inşa edildiği aktarıldı.

MALATYA'DA 8 BİN KONUT ÜRETİMİ

Videoda görüşlerine yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Malatya İl Müdürü Ali Laloğlu da ilde yaklaşık 8 bin konut yapıldığı, 88 derslikli okulun tamamlandığı ve halkın hizmetine sunulduğu bilgisini verdi.

Videoda, vatandaşlar da Malatya'da yapılan çalışmalara ilişkin görüşlerini dile getirdi.

(AA)

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