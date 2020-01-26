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Elazığ depreminden yeni görüntüler ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 00:47 | Son Güncelleme

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem anında bir lokanta bulunan müşterilerin panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem bir lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı. Panik olan müşteriler ve işletme sahipleri kendilerini sokağa atıyor.

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