Elazığ depreminden yeni görüntüler ortaya çıktı

Merkez \u00fcss\u00fc Elaz\u0131\u011f'\u0131n Sivrice il\u00e7esi olan 6.8 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki deprem bir lokantan\u0131n g\u00fcvenlik kameras\u0131na yans\u0131d\u0131. Panik olan m\u00fc\u015fteriler ve i\u015fletme sahipleri kendilerini soka\u011fa at\u0131yor.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Ad\u0131yaman Cezaevi\u2019ndeki depremzede mahkumlar \u0130slahiye\u2019deAFAD son durumu a\u00e7\u0131klad\u0131!\u0130\u011fdenin \u015fa\u015f\u0131rtan faydalar\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum