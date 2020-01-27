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Elazığ depremini, Türkiye ve dünya İHA’dan takip etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 12:11 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, dünya medyasında İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) fotoğraf ve görüntüleriyle yer aldı.Reuters, AP, EPA gibi önde gelen ajanslar, İhlas Haber Ajansı’nın depremin meydana geldiği gece çektiği görüntü ve fotoğrafları alarak dünya medyasına servis etti.

Elazığ depremini, Türkiye ve dünya İHA’dan takip etti

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, dünya medyasında İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) fotoğraf ve görüntüleriyle yer aldı.
Reuters, AP, EPA gibi önde gelen ajanslar, İhlas Haber Ajansı’nın depremin meydana geldiği gece çektiği görüntü ve fotoğrafları alarak dünya medyasına servis etti. Olayın akışına göre içeriklerini güncelleyen ajanslar ve gazeteler durumunun vahametini tekrar tekrar İHA’nın görüntü ve fotoğraflarıyla anlattı. Depremden kısa bir süre sonra canlı olarak verilen kurtarma çalışmaları ve ekiplerin gayretleri Avrupa ve dünya televizyonlarında geniş yer aldı.
İHA’nın görüntüleri depremden hemen sonra Türkiye’de de televizyonlarda canlı olarak yer alırken, gazeteler akşam baskılarında İHA’nın ilk anda servis ettiği fotoğrafları kullandılar. Bakanların bölgede yaptıkları ilk açıklamalar da sadece İHA tarafından canlı yayınlandı.
Türkiye’de 25 bölge müdürlüğünden birisi Elazığ’da bulunan İHA, bu şehirden kısa sürede başladığı canlı yayını ile kamuoyunu ilk andan itibaren bilgilendirdi. Kısa sürede Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul ve Ankara’dan yaptığı ekip takviyeleri ile aynı anda 8 farklı noktadan Elazığ ve Malatya’dan canlı yayın gerçekleştirildi.

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