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Elazığ depreminin ardından skandal paylaşımlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 12:52 | Son Güncelleme

Elazığ ve Malatya'da peş peşe yaşanan şiddetli depremlerde onlarca kişi enkaz altında kalırken, sosyal medyada skandal paylaşımlar yer aldı. Sahte hesap açan bazı kişiler konum vererek "Enkaz altındayım, yardım edin" şeklinde tweet'ler attı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, zamanla yarışan arama-kurtarma ekiplerini meşgul eden vandalların kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Elazığ depreminin ardından skandal paylaşımlar

Türkiye, Elazığ ve Malatya‘yı vuran depremin şokunu yaşarken binlerce insan depremzedelere yardımcı olmak için sosyal medya üzerinden iletişime geçti.

Kimi adres verip “Gelin bende kalın” dedi, kimi yaşam belirtisi olan enkaz bölgelerinin yerini paylaştı.

Birkaç kişi de Twitter’da sahte hesap açıp, “Enkaz altındayım. Yardım edin” şeklinde paylaşımlarda bulundu.

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Binlerce kişiyi alarma geçiren, hayat kurtarmak için zamanla yarışan ekipleri meşgul eden vicdansızların yaptığı paylaşımların sahte olduğu geç de olsa anlaşıldı.

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Sözcü'de yer alan habere göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, yaşanan trajediyi eğlenceye dönüştüren, kamu görevlilerinin işini yapmasını engelleyen, sahte ihbarda bulunan vandalların kimliği tespit etmek için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Depremi Twitter

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
BUNUN ŞAKASI OLUR MU AYIPTIR.
gerçekten enkaz altında kalırsında sesini duyan olmaz sahtekar ruhsuz insan bozuntuları. bunlar bu ülkenin insanı olamaz kesin israil tohumudur
Böyle gerizekalılar olduğu müddetçe cağ atlayamayız ne yazık ki...
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