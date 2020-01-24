HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elazığ depremiyle ilgili flaş açıklama: Yer kabuğu kırılmış olabilir

Elazığ depremiyle ilgili flaş açıklama: Yer kabuğu kırılmış olabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 21:31 | Son Güncelleme

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili Deprem Uzmanı Prof. Şükrü Ersoy önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, 'Bu deprem önemli. Yer kabuğunu kırmış olabilir. Bu anlamda da büyük bir enerji boşalmıştır' dedi.

Elazığ depremiyle ilgili flaş açıklama: Yer kabuğu kırılmış olabilir

Deprem sonrası CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulunan Deprem Uzmanı Prof. Şükrü Ersoy, "Elazığ'da daha önce bir deprem olmuştu. Bu bölgenin kritik olduğunu söylemiştim. Doğal yolu fay hattının gerilimi yüksek bir bölge. Böyle bir depremin olabileceği hakimdi. Doğu Anadolu'da uzun süreden beri bir deprem yoktu. Beklenen bir depremdi. Ama bu deprem önemli. Yer kabuğunu kırmış olabilir. Bu anlamda da büyük bir enerji boşalmıştır. Bir iki evde hasar olmaması net bilgi göstermez. Ciddi bir hasar vardır. Umarım ölümler yoktur. Alüvyon bir zemin üzerinde. Özellikle kırsaldaki evler ciddi zarar görmüş olabilir. Manisa gibi bir durum olmaz. Büyüklükten dolayı can kayıpları olmuş olabilir. Bu yüzden müdahalelerin ciddi olması gerekir. Bir de hasar görmüş evlere vatandaşların girmemesi gerekir. Artçılar olacak. Sokaklarda da evlerin hemen önünde değil açık alanlarda olmaları gerekir" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kastamonu’da jandarma ekiplerinden silah operasyonuKastamonu’da jandarma ekiplerinden silah operasyonu
Yeni yılın ilk Türkiye geneli huzur denetimi gerçekleştirildiYeni yılın ilk Türkiye geneli huzur denetimi gerçekleştirildi
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ deprem Prof. Şükrü Ersoy

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da panik yaratmıştı! Yeni gelişme

İstanbul'da panik yaratmıştı! Yeni gelişme

Altınla ilgili önemli tahmin!

Altınla ilgili önemli tahmin!

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Deniz Baykal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Deniz Baykal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

2019 Turna.com seyahat raporu yayınlandı

2019 Turna.com seyahat raporu yayınlandı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsü' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsü' açıklaması

Bakan Kurum'dan deprem açıklaması: Manisa'da 249 binada ağır hasar var

'Hasarlı binalar için ödeme yapılacak!'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'rehber kitap' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'rehber kitap' açıklaması

FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesi istendi

FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesi istendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.