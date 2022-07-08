Elazığ, Erzincan, Eskişehir Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte Diyanet 2022 Elazığ, Erzincan, Eskişehir bayram namazı saatleri! 2022 Güncel bayram namazı saatleri!

Elazığ, Erzincan, Eskişehir’ da yaşayan veya Kurban Bayramı günü bu illerde olacak olan vatandaşlar, 9 Temmuz sabahı kılınacak olan bayram namazının saatlerini araştırmalarına hız verdi. Diyanet işleri Başkanlığı tüm iller için bayram namazı saatlerini açıkladı. Peki Elazığ, Erzincan, Eskişehir bayram namazı saatleri kaç? İşte Elazığ, Erzincan, Eskişehir Kurban Bayramı namazı saat bilgisi 2022!

ELAZIĞ'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Elazığ bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Yayımlanan 2022 Kurban Bayramı namazı takvimine göre, Elazığ'da bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 05.40'ta kılınacak.

ERZİNCAN'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Erzincan'da bayram namazının saat kaçta kılınacağı belli oldu. Diyanet tarafından paylaşılan bilgilere göre Erzincan'da bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 05.36'da kılınacak.

ESKİŞEHİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Eskişehir'de bayram namazının saat kaçta kılınacağı merak edilen bilgiler arasında yer alıyor. Eskişehir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı. Buna göre Eskişehir'de bayram namazı sabah saat 06.12'de kılınacak.

