Bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı, Elazığ, Erzincan ve Eskişehir'de yaşayan binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. 2022 Kurban Bayramı namazı öncesinde, bayram namazı saatleri internet üzerinden araştırılıyor. Birçok farklı şehirde ikamet eden vatandaşlar ise oturdukları şehirlerin bayram namazı saatlerini merak ediyor. Peki, Elazığ, Erzincan ve Eskişehir'de bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet'e göre Kurban Bayramı namazı saatleri.

ELAZIĞ'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Elazığ bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Yayımlanan 2022 Kurban Bayramı namazı takvimine göre, Elazığ'da bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 05.40'ta kılınacak.

ERZİNCAN'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Erzincan'da bayram namazının saat kaçta kılınacağı belli oldu. Diyanet tarafından paylaşılan bilgilere göre Erzincan'da bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 05.36'da kılınacak.

ESKİŞEHİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Eskişehir'de bayram namazının saat kaçta kılınacağı merak edilen bilgiler arasında yer alıyor. Eskişehir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı. Buna göre Eskişehir'de bayram namazı sabah saat 06.12'de kılınacak.

