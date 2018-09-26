Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde organ nakli için ilk operasyon

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- TÜRKİYE'nin 6'ncı şehir hastanesi olarak Ağustos ayında hizmet vermeye başlayan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ilk kez yapılan operasyonla, beyin ölümü gerçekleşen bir vatandaşın karaciğer ve korneaları alınarak, organ nakli bekleyen hastalar için farklı merkezlere gönderildi.

Elazığ İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla ilgili açıklamasında, yoğun bakım ünitesinde beyin ölümü gerçekleşen bir vatandaşın yakınları ile gerekli görüşmelerin yapıldığını, organ ve doku bağış birimi koordinatörlerinin iknası sonucu ailenin organ bağışına karar verdiğini söyledi. Doç. Dr. Polat, "Gerekli onayı aldıktan sonra Fethi Sekin Şehir Hastanemizin ilk donöründen organ alma operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Alınan karaciğer ve 2 kornea ülkemizin bir başka köşesinde umutla organ bekleyen vatandaşlarımıza yaşam kaynağı olacaktır. Vefat eden vatandaşımızın yakınları gerçekten ülkemizin sağlık alanındaki temel sorunlarından biri olan organ bağışı konusunda örnek bir davranışa imza atmışlardır. Burada kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu davranış kitlelere örnek bir şekilde artarak devam edecektir" dedi.

Söz konusu operasyonun Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin ilk organ alma operasyonu olduğunu belirten Doç. Dr. Cahit Polat, "Hastanemiz son teknolojiye uyumlu bir donanıma sahip olarak hizmet vermektedir. Dolayısı ile hastanemizde 2 adet organ nakli ameliyathanesi bulunmaktadır. Organ ve doku bağış birimimiz bu konuda özverili çalışma gerçekleştirmiş olup, hastane yönetimine ve kendilerine ayrıca teşekkür ederim" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

