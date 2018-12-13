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Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde radyasyon onkolojisi kliniği açıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.12.2018 14:30 | Son Güncelleme

Başhekim Prof. Dr. Savaş Öztürk: - "Son sistem cihazlarla donatılan klinik dünya standartlarında hizmet vermekte, çevre illere giden hasta akışını durdurmaktadır"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde radyasyon onkolojisi kliniği hizmete açıldı.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimlik konferans sonunda düzenlenen programda kliniğin tanıtımı yapıldı.

Klinik sorumlusu İpek Pınar Aral, klinikte kullanılan teknolojik cihazlarla ilgili bilgi verdi.

Başhekim Prof. Dr. Savaş Öztürk, yaptığı konuşmada, 1 Ağustos'ta hizmet vermeye başlayan hastanede sürekli kendini yenileyen bir anlayışla çalıştıklarını söyledi.

Hastanenin tüm bölge illerine hizmet verdiğine işaret eden Öztürk, sağlıkta hizmet kalitesinin artmasının hedeflendiği bu dönemde eksikleri tamamlanarak radyasyon onkolojisi kliniğinin hem ile hem de çevre illere hizmet vermeye başladığını belirtti.

"Son sistem cihazlarla donatılan klinik dünya standartlarında hizmet vermekte, çevre illere giden hasta akışını durdurmaktadır. Tedavisini başka büyük şehirlerde sürdüren kanser hastalarının kontrol amaçlı tekrar o hastanelere gitmelerine gerek yok. Ellerindeki evrakları getirdikleri takdirde o hastaların kontrollerini yapacağız." diyen Öztürk, klinikte yataklı servislerin de bulunduğunu aktardı.

Öztürk, şehir dışından gelen ve tedavisi uzun süren hastaların klinikte yatarak tedavi gördüğünü anlatarak, hastaların tedavisinin son sistem teknolojik cihazlarla sürdüğünü kaydetti.

Programa, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazez, Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten ile doktorlar ve sağlık personeli katıldı.

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Elazığ şehir hastanesi

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