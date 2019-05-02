Elazığ Havalimanı'nda yangın tatbikatı

ELAZIĞ (AA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Elazığ Havalimanı Müdürlüğü tarafından yangın tatbikatı yapıldı.

Valilik koordinasyonunda gerçekleşen tatbikata, Elazığ Havalimanı Müdürlüğü itfaiye ve sağlık ekipleri ile 112 acil servis, UMKE, AFAD, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan 450 personel katıldı.

Fırat Üniversitesi Kovancılar Meslek Yüksek Okulundan yaklaşık 30 üniversite öğrencisinin kazazede olarak gönüllü rol aldığı tatbikatta, ambulans helikopter ile itfaiye aracı ve ambulans gibi farklı kabiliyetteki afet ve acil durumda kullanılanlardan oluşan 70 araç kullanıldı.

Adeta gerçeğini aratmayan tatbikatta, senaryo gereği bir uçağın iniş sırasında sağ kanadının yere değmesi sonucu motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Söz konusu uçakta bulunan 160 yolcudan 5'i hayatını kaybederken, 15 kişi ise yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan yolcular olay yerinden tahliye edilirken, yaralanan yolcular ise kaza kırım ekiplerince uçaktan çıkarılarak güvenli bir alanda sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Durumu ağır olan bir yolcu ise kaza yerinden Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikoptere alındı. Kazada hayatını kaybeden 5 yolcunun cesedi ise ekipler tarafından torbalara konularak, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kentte, acil durumlara yönelik hizmet veren kurum ve kuruluşların geniş katılımı ile gerçekleştirilen tatbikat başarıyla tamamlandı.

