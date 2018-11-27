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Elazığ Hazarbaba Dağı'nda safari turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 13:52 | Son Güncelleme

DOĞU Anadolu'nun önemli kış turizmi merkezlerinden Elazığ'daki Hazarbaba Kayak Merkezi'nde, ATV araçları ile düzenlenen safari turları, Elazığ ve çevre kentlerde yaşayanların hafta sonu etkinliği haline geldi.  Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bulunan 1300 rakımlı Hazarbaba Kayak Merkezi'nde yeterli kar yağışının henüz olmaması nedeniyle safari turlarına talep yoğun oldu.

Elazığ Hazarbaba Dağı'nda safari turu

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)-DOĞU Anadolu'nun önemli kış turizmi merkezlerinden Elazığ'daki Hazarbaba Kayak Merkezi'nde, ATV araçları ile düzenlenen safari turları, Elazığ ve çevre kentlerde yaşayanların hafta sonu etkinliği haline geldi.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bulunan 1300 rakımlı Hazarbaba Kayak Merkezi'nde yeterli kar yağışının henüz olmaması nedeniyle safari turlarına talep yoğun oldu. Doğa, adrenalin ve eğlence meraklıları, hafta sonu bu merkeze akın ediyor. Hazarbaba’ya gelen vatandaşlar ATV’ler ile yarım saat ve 1 saat süreyle dağ ve orman yollarında dolaşıyor.
Hazarbaba Kayak Merkezi'ne yeterli kar yağmasının ardından, kayak sezonu da başlayacak. Merkez yetkilileri, kar yağışlarının bu yıl erken başlayacağını belirterek, kış turizmi için merkeze gelecek tatilcileri ağırlamak konusundaki hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

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Elazığ Hazarbaba Dağı'nda safari turuElazığ Hazarbaba Dağı'nda safari turuElazığ Hazarbaba Dağı'nda safari turuElazığ Hazarbaba Dağı'nda safari turu

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