Elazığ için ısıtıcı, battaniye ve gıda çağrısı

Soylu, eski gönderilmemesini istedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Elazığ Valiliğinde düzenledikleri basın toplantısında deprem sonrasında alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Soylu, yardımların tamamını AFAD ile koordine etmeye çalıştıklarını belirterek vatandaşların yapmak istedikleri yardımlarla ilgili bazı noktalara dikkat çekti. Eski yardım malzemeleri gönderilmemesini isteyen Soylu, gönderilen farklı malzemelerin tasnif ve dağıtımında da güçlük çekildiğini söyledi.

Soylu, "Bizim isteğimiz şu: (Elazığ'a) Isıtıcı, battaniye ve koli içerisinde gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzerinedir. Onun dışında biz her şeyi karşılıyoruz" diye konuştu.

Evi hasar gören ya da yıkılan vatandaşlardan toplu barınma alanlarını tercih etmelerini isteyen Soylu, buralarda kapasite bulunduğunu belirtti. İçişleri Bakanı, toplu alanlara hizmet götürmenin tek tek evler önüne kurulan çadırlara göre daha kolay olacağını söyledi.