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ELAZIĞ İMSAKİYE 2023: Elazığ sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet imsakiyesine göre Elazığ sahur ve iftar saatleri

22.03.2023 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ ramazan imsakiyesi 2023 hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Büyük bir heyecanla beklenen ramazan ayı geldi çattı. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazan ayında oruç tutma ibadetini yerine getirmek isteyenler imsak, sahur ve iftar vakitlerini merak ediyorlar. Peki, Elazığ sahur vakti, imsak saati kaçta? Elazığ ilk sahur ve iftar vakitleri nedir? Diyanet 2023 ramazan imsakiyesini yayınladı. İşte tüm ayrıntılar...

ELAZIĞ İMSAKİYE 2023: Elazığ sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet imsakiyesine göre Elazığ sahur ve iftar saatleri

Elazığ sahur vakti, imsak saati bugünün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bu gece ilk sahura kalkacak olanlar Elazığ'da ilk sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? Elazığ sahur vakti, imsak saati kaçta? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Bu yıl ramazan orucu 23 Mart Perşembe günü başlayacak, son oruç günü ise 20 Nisan 2023 günü tutulacak. Diyanet 2023 Ramazan imsakiyesinin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

ELAZIĞ İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Elazığ'da ilk sahur saat 04:54'te yapılacak.
24 Mart Elazığ sahur saati 04:52
25 Mart Elazığ sahur saati 04:50
26 Mart Elazığ sahur saati 04:49

ELAZIĞ İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Elazığ'da ilk iftar saati 18:44 olarak açıklandı.
24 Mart Elazığ iftar saati 18:45
25 Mart Elazığ iftar saati 18:46
26 Mart Elazığ iftar saati 18:47

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RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan, “yaz sonunda yağıp yeryüzünü tozlardan temizleyen yağmur” anlamına gelir. Bu yağmur, yeryüzünü nasıl temizleyip yıkarsa Ramazan ayı da müminlerin günah kirlerini temizler, yakar, yok eder (Râzî, Tefsîr, V, 71). Rasulullah (sav) hadisi şerifinde Ramazan ayının bu özelliğine şöyle vurgu yapmaktadır: "Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır"

Ramazan ayı günahların bağışlandığı, Allah’ın rahmet ve mağfiretinin müminlerin üzerine adeta yağmur gibi yağdığı bir mevsim. Allah Resulü (sav): “Ramazan ayının ilk gecesi olunca, şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir (melek) şöyle seslenir: Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel! Ey şer isteyen günahlarından vazgeç! Allah’ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir” buyurmuştur.

Oruç; bedenin aç, susuz ve cinsel ilişkiden ayrı kalması olduğu gibi kişinin kötü söz ve davranışlardan uzak kalarak İslam ahlakı ile donanması demektir. Bundan dolayı orucun maddi ve manevi boyutu vardır. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: "Kim yalan konuşmayı ve yalan-dolanla iş yapmayı terk etmezse, Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez"

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Peygamberimiz ramazan gecelerini teravih namazı gibi ibadetlerle ihyaya önem vermiş ve şöyle buyurmuştur: "Kim ramazan gecesini, sevabına inanarak ve bunu elde etmek niyetiyle namazla (teravih) ihya ederse geçmiş günahları affedilir. Teravih namazı cami ve mescitlerde cemaatle kılındığı gibi ferdi olarak evde de kılınabilir. Pandemi sürecinde kronik rahatsızlığı bulunan veya risk grubunda bulunan kardeşlerimizin dinimizin emrettiği canı ve sağlığı koruma noktasında tedbirli davranarak teravih namazlarını evde kılabilirler.

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