HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elazığ’ın Keban ilçesinde korkutan yangın!

Elazığ’ın Keban ilçesinde korkutan yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 22:30 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Keban ilçesinde elektrik trafosundan çıkan yangın, okula 50 metre kala güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elazığ’ın Keban ilçesinde korkutan yangın!

Olay, Keban ilçesi Fırat Mahallesi’nde bulunan Meslek Yüksek Okulu kampüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kampüs içerisinde bulunan ağaçlık alanda kuru otların bulunduğu bölgede elektrik trafosundan olduğu değerlendirilen yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını, vatandaşlarında yardımıyla 1 saatlik çalışma sonrasında okula 50 metre kala kontrol altına alarak söndürdü. Yangında geniş bir otluk alan yandı, ağaçlarda zarar gördü.

Yangının çıktığı bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar
8 Temmuz 2020 Banko Piyango çekiliş sonuçları sorgula8 Temmuz 2020 Banko Piyango çekiliş sonuçları sorgula
Sağlık Bakanı Koca her akşam paylaşıyor!Sağlık Bakanı Koca her akşam paylaşıyor!

En Çok Okunan Haberler

CHP'li isim paylaştı! A Haber'deki 'çamaşır makinesi' detayı

CHP'li isim paylaştı! A Haber'deki 'çamaşır makinesi' detayı

Kilolu yakalanınca hastalığını itiraf etti!

Kilolu yakalanınca hastalığını itiraf etti!

Gay olmasıyla ilgili konuştu! 'Nakşibendi tarikatında...'

Gay olmasıyla ilgili konuştu! 'Nakşibendi tarikatında...'

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

'Senin ederin kaç para?' demişti! O yarbay hakkında flaş gelişme

'Senin ederin kaç para?' demişti! O yarbay hakkında flaş gelişme

Flaş siyah maske yasağı! Hastaneye girişe izin verilmiyor

Flaş siyah maske yasağı! Hastaneye girişe izin verilmiyor

İlginizi Çekebilir

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

Havadan müdahale yeniden başladı

Havadan müdahale yeniden başladı

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

Alabaylar Çetesi kimdir?

Alabaylar Çetesi kimdir?

Diğer Haberler
8 Temmuz 2020 Banko Piyango çekiliş sonuçları sorgula

8 Temmuz 2020 Banko Piyango çekiliş sonuçları sorgula

8 Temmuz 2020 Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Malatya’da kumar ve fuhuş operasyonu

Kumar ve fuhuş operasyonu!

Erzurum'da feci kaza! TIR'ın dorsesinin çarptığı araç hurdaya döndü

Erzurum'da feci kaza! TIR'ın dorsesinin çarptığı araç hurdaya döndü

Gaziantep Valisi Gül: Şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor

Gaziantep Valisi'nden uyarı: Vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor

Anne ve oğlu piknikte fırtınanın devirdiği ağaç altında kaldı

Anne ve oğlu fırtınanın devirdiği ağacın altında kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.