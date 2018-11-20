Elazığ merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 7'si muvazzaf, 1'i meslekten ihraç edilen toplam 8 astsubay gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde oluşturduğu 'Mahrem Yapılanma' deşifre edilmesi amacıyla operasyon başlattı. Elazığ merkezli Ankara, Kırşehir, İstanbul, Erzincan, Amasya, Edirne, İzmir, Şanlıurfa ve Kars'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7'si muvazzaf, 1'i KHK ile meslekten ihraç edilen toplam 8 astsubay gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan şüphelilerin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

