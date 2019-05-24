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Elazığ merkezli 2 ilde MLKP operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 12:07 | Son Güncelleme

Elazığ merkezli 2 ilde terör örgütü MLKP’ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü MLKP’ye yönelik çalışma yaptı.

Elazığ merkezli 2 ilde terör örgütü MLKP’ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü MLKP’ye yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 3 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için Elazığ ve Tunceli’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildiği öğrenildi.
Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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