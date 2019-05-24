Elazığ merkezli 2 ilde MLKP operasyonu: 3 gözaltı

Elazığ merkezli 2 ilde terör örgütü MLKP’ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü MLKP’ye yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 3 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için Elazığ ve Tunceli’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildiği öğrenildi.

Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

