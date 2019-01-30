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Elazığ merkezli 2 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 12:11 | Son Güncelleme

Elazığ merkezli 2 ilde yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri savcılık koordinesinde yasal olmayan sanal bahis oyunları oynatan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Elazığ merkezli 2 ilde yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri savcılık koordinesinde yasal olmayan sanal bahis oyunları oynatan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında müşterek bahis ve şans oyunları düzenlemesi kanununa muhalefet suçunu işleyen çok sayıda şüpheli tespit edildi.
Tespit edilen şahıslara yönelik Elazığ ve Mersin’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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