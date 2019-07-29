Elazığ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

Erkan BAY/ ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü muvazzaf asker 4 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yaparak, iletişim sağlayan şüpheliler tespit edildi.

Elazığ merkezli Giresun, Ankara ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 muvazzaf astsubay ile uzman çavuşken meslekten ihraç edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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