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Elazığ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 15:33 | Son Güncelleme

ELAZIĞ merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Elazığ merkezli Adana, Malatya ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde de arama yapıldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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