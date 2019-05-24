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Elazığ merkezli 4 ilde yasadışı bahis operasyonu: 19 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 13:46 | Son Güncelleme

ELAZIĞ merkezli 4 ilde yasadışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin banka hesaplarında bulanan 1,5 milyon lira parasına bloke konuldu.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ merkezli 4 ilde yasadışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin banka hesaplarında bulanan 1,5 milyon lira parasına bloke konuldu.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis oynatanların tespitine yönelik çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmada Elazığ, İstanbul, Antalya ve Bartın'da belirlenen adreslerde yasadışı bahis oynatanlara yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 3 tabanca, 138 bin lira nakit para, dijital materyal ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin bankada bulunan 1,5 milyon lira parasına da bloke konuldu.

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