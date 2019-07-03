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Elazığ merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 14:06 | Son Güncelleme

ELAZIĞ merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 7 kişi şüpheli gözaltına alındı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 7 kişi şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde oluşturduğu olduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yaparak iletişim sağladıkları belirlenen 7 kişi tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine harekete geçen ekipler, Elazığ, Şanlıurfa, Balıkesir, İstanbul ve Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 2'si muvazzaf 3 astsubay, muvazzaf 2 uzman çavuş, askeri öğrenci ve öğretmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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