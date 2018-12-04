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Elazığ merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 14:43 | Son Güncelleme

ELAZIĞ merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.  CUmhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon başlattı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
CUmhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon başlattı. Ekipler, Elazığ ile İstanbul, İzmir, Denizli, Kayseri ve Adıyaman'da adreslerini saptadığı 6 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan 6 kişi gözaltına alındı.

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