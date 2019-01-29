Elazığ merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 7 asker gözaltına alındı

Elazığ merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 5’i muvazzaf toplam 7 askeri personel gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisinde oluşturduğu Mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, kontörlü sabit telefonlar üzerinden iletişim sağlayan görevde olan ve ihraç edilmiş askeri personeller tespit edildi. Bunun üzerine polis bugün Elazığ merkezli Ankara, Çorum, Karabük, Malatya ve Artvin’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5’i Muvazzaf Astsubay ve Uzman çavuş rütbesindeki askeri personel ile KHK ile İhraç olmuş 1’i subay ve 1 Astsubay gözaltına alındı.
6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan toplam 7 askeri personel ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Polis bile ne olduğunu anlamakta zorlandı! İnşaat teliyle...
Hepsi görüntülendi! Kurt sürüsü paramparça etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız
'5 bin asker Kolombiya'ya' notu olay yarattı!
Bedava yemek kuponu dağıtımında iki yaşlı kadın ezilerek öldü
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum